«Альфа-Банк» выпустит новые еврооблигации с погашением в 2012 г.

ЗАО «Альфа-Банк» направило держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций c погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на выгодных условиях на еврооблигации предыдущих выпусков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, для обмена будут предложены следующие выпуски: I) еврооблигации на общую сумму 345 млн. долл. США с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенные Emerging Markets Structured Products B.V.; II) еврооблигации на общую сумму 450 млн. долл. США с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите; III) еврооблигации на общую сумму 250 млн. долл. США с доходностью 12,00% и сроком погашения в 2011 году, также выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите (все вместе – существующие еврооблигации).

По данным пресс-службы, в результате сделки существующие еврооблигации могут быть полностью либо частично конвертированы в новые еврооблигации, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году (новые еврооблигации).

Предполагается, что новые еврооблигации будут деноминированы в долларах США и будут погашаться отдельными траншами. Кроме того, инвесторы, которых заинтересует данное предложение, смогут получить частичное погашение принадлежащих им существующих еврооблигаций в размере от 15% до 27% от номинальной стоимости (в зависимости от выпуска).

«Сделка выгодна как «Альфа-Банку», который сможет повысить свою ликвидность, получив долгосрочное привлечение и распределив пиковые нагрузки по долговым выплатам, так и инвесторам, которые смогут получить высокодоходные и ликвидные (за счет консолидации выпусков) ценные бумаги», – считают в «Альфа-Банке».

В банке подчеркивают, что выпуск еврооблигаций в условиях закрытых рынков возможен только при условии долгосрочной позитивной истории сотрудничества банка и иностранных инвесторов. Инвесторы будут получать стабильный доход от партнера, которому доверяют, а «Альфа-Банк» получит возможность более гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе через реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам, что позволит им быстрее пройти через сложный кризисный период и быстрее восстановить свой бизнес.

«Альфа-Банк» занимает лидирующие позиции среди украинских банков на международных рынках капитала и имеет безукоризненную репутацию среди инвесторов. Все выпуски еврооблигаций, осуществленные «Альфа-Банком», прошли успешно. В августе 2008 года «Альфа-Банк» последним из украинских банков провел выпуск еврооблигаций (который также предусматривал выход на рынок внешних заимствований США). В октябре 2008 года в условиях закрытых рынков «Альфа-Банк» стал практически единственным финансовым учреждением, которому удалось привлечь синдицированный кредит, в то время как на рынке можно было привлечь кредиты только от материнских структур», – говорится в сообщении.

Планируемая сделка станет позитивным сигналом для рынка, свидетельствующим о доверии иностранных инвесторов к ключевым игрокам финансового сектора Украины.

В «Альфа-Банке» также напоминают, что в сентябре 2008 года банк своевременно погасил синдицированный кредит на 61 млн. долл. США, а в мае 2009 года в полном объеме погасил еврооблигации на сумму 100 млн. долл. США.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 28,075 млрд. грн., обязательства – 27,217 млрд. грн., собственный капитал – 3,171 млрд. грн., уставный капитал – 2,977 млрд. грн.

ЗАО «Альфа-Банк» первый квартал т.г. закончило с убытком 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».