Почем сегодня валюта: евро значительно подешевел, доллар почти на месте

Официальный курс НБУ на 9 февраля: 100 USD – 2712.4023 грн; 100 EUR – 3323.2353 грн; 10 RUR – 4.7030 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2712.4023 (8 февраля – 2711.9635)

100 EUR – 3323.2353 (8 февраля – 3346.0206)

10 RUR – 4.7030 (8 февраля – 4.7617)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,12 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,24/33,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4679/0,4688 грн/рубль.