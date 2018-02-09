Государственный "Укргазбанк" за год получил 624 миллиона прибыли

На 1 января непокрытый убыток прошлых лет составил 7,9 млрд грн.

Государственный «Укргазбанк» завершил 2017 год с прибылью в размере 623,791 млн грн.

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Как следует из отчетности финучреждения, опубликованной на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 7,929 млрд грн, капитал - 5,629 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.