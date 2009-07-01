Акционеры "Альфа-банка"(РФ) предоставили банку кредит

Акционеры российского ОАО "Альфа-банк" предоставили банку субордированный кредит на сумму 320 млн. долл из собственных средств сроком на 16 лет.

Центральный банк РФ 29 июня официально подтвердил факт включения субординрированного кредита в расчет дополнительного капитала банка.

Ранее, в ноябре 2008 г., акционеры также предоставляли Альфа-банку субординированный кредит размером в 370 млн. долл. из собственных средств.

"Решение акционеров о выделении средств является очередным подтверждением стремления собственников банка обеспечить дополнительную поддержку стабильного развития Альфа-банка в достаточно сложных текущих рыночных условиях", - заявил председатель правления Альфа-банка Рушан Хвесюк, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, украинское ЗАО «Альфа-Банк» направило держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций c погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на выгодных условиях на еврооблигации предыдущих выпусков.

Для обмена будут предложены следующие выпуски: I) еврооблигации на общую сумму 345 млн. долл. США с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенные Emerging Markets Structured Products B.V.; II) еврооблигации на общую сумму 450 млн. долл. США с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите; III) еврооблигации на общую сумму 250 млн. долл. США с доходностью 12,00% и сроком погашения в 2011 году, также выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите (все вместе – существующие еврооблигации).

По данным пресс-службы, в результате сделки существующие еврооблигации могут быть полностью либо частично конвертированы в новые еврооблигации, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году (новые еврооблигации).

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 28,075 млрд. грн., обязательства – 27,217 млрд. грн., собственный капитал – 3,171 млрд. грн., уставный капитал – 2,977 млрд. грн.

ЗАО «Альфа-Банк» первый квартал т.г. закончило с убытком 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».