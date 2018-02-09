"УкрСиббанк" за год получил 1,5 миллиарда прибыли

На 1 января непокрытый убыток прошлых лет составил 1,8 млрд грн.

Один из крупнейших в Украине банков с иностранным капиталом «УкрСиббанк» завершил 2017 год с прибылью в 1,467 млрд грн.

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Согласно отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 1,842 млрд грн, капитал - 5,571 млрд грн.

Справка УНИАН. «УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция) и Европейский банк реконструкции и развития с долями в капитале финучреждения 60% и 40% соответственно.