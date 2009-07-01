ЕС недоволен введением 13% пошлины в Украине

Европейский Союз ожидает от Украины предложений по тарифам на “чувствительную продукцию”.

Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэл Пинту ТЕЙШЕЙРА.

«От украинской стороны мы ожидаем предложений, касающихся тарифов для ”чувствительной продукции”. Украинская сторона постоянно задерживает предоставление таких предложений, и мы очень надеемся, что в течение этой недели произойдет определенный прогресс в решении этого вопроса», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он сообщил, что сегодня в Киеве проходят переговоры по этому вопросу.

Европейский Союз считает нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО) введение 13-процентной надбавки к импортным пошлинам со стороны Украины. По словам главы представительства ЕК, требованием Евросоюза о вступлении Украины в ВТО, как основное условие для подписания договора о зоне свободной торговли, предполагалось, что Украина будет выполнять эти правила. "Однако она их нарушила, введя дополнительные пошлины на импорт в марте 2009 г.", - сказал Ж.М.П.Тейшейра. По его словам, несмотря на тот факт, что на большинство товаров дополнительные пошлины были отменены (сейчас их действие распространяется на импортные автомобили и холодильники), в ЕС такие действия считают нарушением правил ВТО.

"Еврокомиссия внимательно отслеживает эти вопросы, однако решение в отношении возможных санкций против Украины будут приниматься согласно правилам ВТО", - отметил Ж.М.П. Тейшейра.

Он отметил, что одной из целей переговоров относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС является достижение абсолютно свободной торговли 95% от всей продукции.

Напомним, Кабинет Министров Украины инициировал снижение ставки ввозной пошлины на крупный рогатый скот с 5-15% до 1%. Кроме того, правительство выступает за установление нулевой ставки пошлин на стеклобой, а также на ввоз оборудования для судо- и автомобилестроения, которое не производится в Украине.