Гройсман: Украина еще не прошла точку невозврата, все может измениться в худшую сторону

По словам премьера, за последние четыре года Украина сделала одновременно очень много и очень мало на пути реформ.

Украина еще не прошла точку невозврата в проведении реформ, в связи с чем ситуация может измениться в худшую сторону.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде.

«За последние четыре года мы сделали много, но точно могу сказать, что и мало. Мы еще не прошли точку невозврата, все еще может измениться», - сказал он.

В связи с этим Гройсман призвал народных депутатов поддержать изменение избирательной системы для невозможности «покупки» голосов избирателей, реализовать конституционную реформу для перехода от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской и поддержать важнейшие реформы для обеспечения экономического роста.

«Мы все имеем шанс войти в историю как те, кто не просто рекламировал, а построил сильную экономику государства. Я готов служить этим целям. Давайте вернем чувство достоинства украинцам. Люди едут работать за границу, потому что хотят вернуть уважение, а не только за деньгами. Мы должны вернуть это уважение украинцам», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, все международные партнеры Украины, включая ЕС, США, МВФ, институциональных инвесторов, неоднократно подчеркивали, что страна за последние несколько лет достигла большего прогресса в реформах, чем за всю остальную историю независимости. Однако параллельно все партнеры отмечают и недостаточный темп реформирования.

Правительство подготовило пакет из 35 законопроектов, принятие которых парламентом может позволить Украине достичь устойчивого экономического роста на 5-7% в год в среднесрочной перспективе. Ранее Гройсман заявлял, что рассчитывает на принятие в феврале-мае решений, которые позволят достичь в дальнейшем экономического роста в 5-7%.