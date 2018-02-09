"Альфа-Банк" за год заработал 655 миллионов гривень, "Укрсоцбанк" получил 3 миллиарда убытка

Непокрытый убыток прошлых лет "Альфа-Банка" составил 10,225 млрд грн.

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов «Альфа-Банк» по итогам 2017 года получил 654,7 млн грн прибыли.

Читайте также"УкрСиббанк" за год получил 1,5 миллиарда прибыли

Согласно отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 10,225 млрд грн, капитал - 3,978 млрд грн.

Приобретенный «Альфа-Групп» в 2016 году «Укрсоцбанк» за прошлый год получил 3,095 млрд грн убытка. Непокрытый убыток прошлых лет на начало текущего года составил 19,766 млрд грн, капитал - 5,157 млрд грн.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в двадцатку крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.