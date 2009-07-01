Citigroup повысил ставки по карточным счетам

Банк Citigroup Inc поднял ставки по использованию 15 млн. карточных счетов за несколько месяцев до срока, когда возымеют эффект ограничения на подобного рода действия. Об этом сообщает Financial Times.

В заявлении Citi говорится, что банк произвел регулировку стоимости обслуживания и других условий использования кредитных карт для некоторых своих клиентов в результате очередного пересмотра рыночных условий и рисков в данной области. "Новые условия отражают весьма высокую стоимость ведения подобного бизнеса, однако мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить широкую доступность кредитов для населения", - отмечается в сообщении, передает k2kapital..

22 мая 2009 г. президент США Барак Обама подписал закон, ужесточающий условия для эмитентов кредитных карт в вопросах повышения процентов по кредитам и различных платежей. Закон, принятый в Сенате 90 голосами против 5, предписывает банкам и кредитным компаниям в течение 9 месяцев кардинально изменить правила выдачи кредитных карт, взыскания пени и расчета различных взносов. В настоящее время задолженность американцев - держателей кредитных карт составляет порядка $1 трлн.