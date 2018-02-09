Гройсман: пенсии военных должны зависеть от того, "видел ли человек, что такое война"

По словам премьера, независимо от даты принятия законопроекта о повышении пенсий военнослужащим, пенсии всем будут пересчитаны с 1 января 2018 года.

Повышение пенсий военнослужащим должно быть дифференцированным, то есть люди, которые непосредственно были участниками боевых действий, должны получать более высокие пенсионные выплаты, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде.

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"Всех, кто воюет, защищает нашу страну, мы не оставим без повышения пенсий. Но вы должны понимать, что в этой системе есть и те, кто ни одного раза не видел, что такое война, и ни одного раза не видел, что такое боевые действия... Мы не должны всех ставить на одну планку. В этом я глубоко убежден", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что, независимо от того, когда будет принят законопроект о повышении пенсий военнослужащим, в феврале или в марте, пенсии всем будут пересчитаны с 1 января 2018 года, добавив, что средства на это есть.

«То, что сегодня требуют военные пенсионеры – это плюс 43 млрд грн. При том, что у нас сейчас дефицит Пенсионного фонда 140 млрд грн… Мы должны внедрить дифференциацию и справедливость», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября 2017 года.

13 декабря правительство направило законопроект о повышении пенсий военным в Совет национальной безопасности и обороны.

После согласования он будет передан на утверждение правительства и в Верховную Раду.