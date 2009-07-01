Fitch: мировая экономика начнет восстанавливаться во II полугодии

Глобальная экономика, вероятно, перестала сокращаться, и во второй половине этого года медленными темпами начнется восстановление, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch, сообщает РИА Новости..

"Однако восстановление экономики будет вялым, и безработица продолжит расти на протяжении большей части следующего года, и, соответственно, не ожидается, что крупнейшие центральные банки мира начнут повышать ставки рефинансирования раньше конца 2010 года", - уточняет агентство.