Fitch: мировая экономика начнет восстанавливаться во II полугодии
13:58, 01 июля 2009Финансы
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Однако вяло
Глобальная экономика, вероятно, перестала сокращаться, и во второй половине этого года медленными темпами начнется восстановление, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch, сообщает РИА Новости..
"Однако восстановление экономики будет вялым, и безработица продолжит расти на протяжении большей части следующего года, и, соответственно, не ожидается, что крупнейшие центральные банки мира начнут повышать ставки рефинансирования раньше конца 2010 года", - уточняет агентство.
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