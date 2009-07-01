Аржевитин: корректировка работы НБУ приведет к гиперинфляции

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН считает, что принятый закон о внесении изменений в законы «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О Национальном банке Украины», а также ряд других законопроектов, предложенных правительством, могут привести к гиперинфляции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

С.АРЖЕВИТИН отметил, что норма о том, что правительство будет выпускать ценные бумаги, а Нацбанк должен их выкупать, «это иначе как эмиссией назвать нельзя».

По его словам, «на сегодняшний день НБУ уже выкупил ценных бумаг на сумму 16,5 млрд. грн. с начала года».

С.АРЖЕВИТИН считает, что принятие такого закона может привести к существенному росту инфляции в следующем году.

По его словам, «этот путь напоминает 1998 год, когда мы имели гиперинфляцию». При этом он добавил, что «последствия будут катастрофическими».