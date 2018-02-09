Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,04/27,07 грн/долл.

В пятницу, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,04/27,07 грн/долл.

Читайте также"Как сложится на рынке": Нацбанк отказался прогнозировать курс гривни

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 5 копейк.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,16/33,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4654/0,4662 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,0662 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 420 сделок на сумму 243,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,08/27,12 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,24/33,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4679/0,4688 грн/рубль.