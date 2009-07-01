Лисицкий: отчет НБУ перед Кабмином - антирыночная норма

Введение отчетности Национального банка Украины перед Кабинетом министров является антирыночной нормой, поскольку между данными структурами существует конфликт интересов.

Такое мнение УНИАН высказал бывший руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Виктор ЛИСИЦКИЙ, комментируя принятие парламентом закона о внесении изменений в Госбюджет-2009 относительно деятельности НБУ.

Он считает, что то, что НБУ обязан будет подавать отчет не только в Верховную Раду, но и в правительство, является брутальной ошибкой. В.ЛИСИЦКИЙ подчеркнул, что независимость Нацбанка от исполнительной власти в любой стране мира является одним из самых важных показателей современной власти и современных рынков, кроме Китая. Такая норма контроля над регулятором банковского рынка была установлена в Советском Союзе, и в Украине пришлось бороться за независимость НБУ.

«Скорее всего, Президент ветирует данный закон», - считает эксперт. Кроме того, он отметил, что в случае его принятия Международный валютный фонд может сделать предупреждение Украине, что приведет к возможному изменению данной нормы, инициатором такого изменения может выступить Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в Законы "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О Национальном банке Украины".

Законом устанавливается, что НБУ в 2009 году вносит в Госбюджет превышение сметных доходов над расходами по итогам 2008 на сумму не менее 4 008 112 тыс. грн.; по итогам поквартального выполнения сметы доходов и расходов Национального банка в текущем году на общую сумму не менее 9 800 000 тыс. грн., в том числе за первое полугодие - не менее 3 400 000 тыс. грн. – до 20 июля, за третий квартал - не менее 3 400 000 тыс. грн. – до 20 октября, за четвертый квартал - не менее 3 000 000 тыс. грн. – до 10 декабря. Данные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Кроме того, законом предусмотрено, что Нацбанк подает Кабинету министров и Верховной Раде отчет о выполнении сметы доходов и расходов НБУ по форме, согласованной с Кабинетом министров каждый квартал до 20 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом; отчет за предыдущий квартал; ежегодно до 7 июля – отчет за предыдущий год. Закон вступает в силу со дня его опубликования.