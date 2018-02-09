Товарооборот между Украиной и Китаем может вырасти до $10 миллиардов – Кубив

По словам вице-премьера, Китай готов инвестировать 7 миллиардов долларов в украинские проекты.

Рынок Китая является для Украины приоритетным, и в соответствии с экспортной стратегией товарооборот между странами должен достигнуть 10 миллиардов долларов.

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Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Поскольку Китай является рынком в фокусе для Украины согласно Экспортной стратегии, то объем торговли должен быть 10 миллиардов долларов", - написал он.

Кубив отметил, что Украина и Китай имеют большие планы относительно совместных проектов.

По словам вице-премьера, Китай готов вложить 7 миллиардов долларов в украинские проекты, среди которых инфраструктура - в частности, портовая, а также в Кременчуге, большая окружная дорога вокруг Киева на условиях концессии, ветка метро в Киеве и многое другое, - аграрный сектор, включая инновационные проекты, энергетика и энергоэффективность и т. п.

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Самой большой статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами.

В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект немыслим без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.