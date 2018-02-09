В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Данилюка

Авторами документа являются ряд депутатов от разных фракций парламента.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о признании работы Министерства финансов неудовлетворительной и освобождении от занимаемой должности министра финансов Александра Данилюка (№8025).

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Самого текста проекта постановления на сайте ВР на данный момент нет.

Отмечается, что авторами документа являются ряд депутатов от фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Радикальной партии», «Самопомочи» и «Оппозиционного блока».