В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Данилюка
15:11, 09 февраля 2018Финансы
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Авторами документа являются ряд депутатов от разных фракций парламента.
Александр Данилюк / REUTERS
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о признании работы Министерства финансов неудовлетворительной и освобождении от занимаемой должности министра финансов Александра Данилюка (№8025).
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Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Самого текста проекта постановления на сайте ВР на данный момент нет.
Отмечается, что авторами документа являются ряд депутатов от фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Радикальной партии», «Самопомочи» и «Оппозиционного блока».
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