Отток капитала из России в январе вырос в 2,3 раза

15:48, 09 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 7,1 миллиарда долларов (3,1 миллиарда долларов в январе 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов банков и прочих секторов", - говорится в сообщении.

По оценке регулятора, чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до 31,3 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 миллиардов долларов с 10 миллиардов долларов.

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