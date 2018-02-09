Банковская система за год сократила убытки в 6 раз – НБУ

Годовой убыток составил почти 26 миллиардов гривень с учетом неплатежеспособных финучреждений.

Банковская система Украины, с учетом платежеспособных и неплатежеспособных финучреждений, по итогам 2017 года получила 25,972 миллиарда гривень убытка, что в 6 раз меньше исторически рекордного показателя убытков за 2016 год.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, согласно которым платежеспособные банки за год получили 24,360 миллиарда гривень убытка, неплатежеспособные – 1,612 миллиарда гривень убытка.

В целом по итогам года прибыль в общем объеме 15,925 миллиарда гривень получили 64 из 82 платежеспособных банков, в то время как на остальные 18 платежеспособных банков приходится 40,284 миллиарда гривень убытка.

Наибольшие убытки по итогам года у "ПриватБанка" (22,966 миллиарда гривень), "Проминвестбанка" (7,656 миллиарда гривень) и "ВТБ Банка" (4,112 миллиарда гривень).

Наибольшую прибыль получили "Райффайзен Банк Аваль" (4,469 миллиарда гривень), "УкрСиббанк" (1,467 миллиарда гривень) и "Креди Агриколь Банк" (1,110 миллиарда гривень).

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив с учетом неплатежеспособных банков отрицательный финансовый результат на уровне 160,143 миллиарда гривень.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 миллиарда гривень.