Депутату от БПП разрешили получить контроль над банком

Депутат передал свои акции в управление совладельцу банка Александру Стецюку.

Антимонопольный комитет разрешил народному депутату Украины Руслану Демчаку приобрести свыше 50% акций "РВС Банка" (г. Киев).

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Как сообщается на сайте комитета, также предоставлено разрешение на владение свыше 25% акций банка гражданину Украины Александру Стецюку, который по данным на сайте Национального банка на 1 января 2017 года являлся владельцем 100% акций финучреждения и в настоящее время возглавляет его наблюдательный совет.

Кроме того, АМКУ разрешил Стецюку получить контроль над "РВС Банком" посредством получения в управление акций Демчака на основании договора управления корпоративными правами.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физлиц в августе 2015 года продал корпорации Ukrainian Business Group (UBG) созданный на базе неплатежеспособного "Омега Банка" переходный "РВС Банк" за 31,86 миллиона гривень.

"Омега Банк" (ранее - "Сведбанк") работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по активам. В апреле 2013 года была завершена сделка по приобретению Николаем Лагуном контрольного пакета акций "Сведбанка", после чего банк продолжил работу под названием "Омега Банк".

Корпорация Ukrainian Business Group (UBG) была основана депутатом Русланом Демчаком в 1997 году и специализируется на финансах, медиа, производстве, IT. В 2011 году Демчак вышел из состава акционеров корпорации. Раньше UBG принадлежал "Эрдэ Банк", который был признан неплатежеспособным в 2012 году.