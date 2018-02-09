Национализированный "Приватбанк" продадут в течение 5 лет - Данилюк

По словам министра, цену продажи определит рынок.

Обновленная стратегия для государственных банков, утверждение которой правительством ожидается в течение недели-двух, предусматривает полный выход государства из капитала "ПриватБанка" в течение 5 лет.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на брифинге с руководством "ПриватБанка" в Днепре.

По его словам, доля государства в банковском секторе по активам составляет около 55%, поэтому сейчас правительство рассчитывает "эффективно" снизить эту долю.

"Мы в течение следующей недели, максимум двух утвердим на Кабмине новую стратегию, которая предусматривает выход полностью государства из капитала "ПриватБанка" – то есть банк мы планируем полностью передать в частный сектор - в течение 5 лет", - сказал министр.

В отношении возможной цены Данилюк отметил, что ее определит рынок и она будет зависеть от эффективности менеджмента банка, качества регулирования банковского сектора и рыночных условий.

"Есть пять лет, и я уверен, что это позволит получить максимально привлекательный результат для налогоплательщиков", - добавил министр.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство в 2016 году выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря 2016 года, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе 2017 года.

В июне 2017 года Кабинет министров принял решение о новой докапитализации банка на 38,5 миллиарда гривень, в рамках которой в июле в капитал финучреждения были внесены облигации внутреннего госзайма на 22,5 миллиарда гривень, в декабре – еще на 16 миллиардов гривень.

Согласно отчетности финучреждения на сайте Национального банка Украины, "ПриватБанк" по итогам 2017 года получил 22,966 миллиарда гривень убытка.