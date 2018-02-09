Базовая инфляция в Украине ускорилась до 9,8%

Базовая инфляция в Украине в январе замедлилась до 0,7% к предыдущему месяцу, но ускорилась до 9,8% в годовом выражении.

Базовая инфляция в Украине в январе 2018 года по сравнению с предыдущем месяцем, декабрем 2017 года, замедлилась до 0,7% с 0,8%, зафиксированных в декабре к ноябрю.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, в годовом выражении - январь 2018 года к январю 2017 года - инфляция ускорилась до 9,8% с 9,5% месяцем ранее.

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении - к декабрю 2016 года - составила 9,5%.