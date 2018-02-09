Что будет с валютой после выходных: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 12 февраля: 100 USD – 2705,8546 гривни; 100 EUR – 3320,8954 гривни; 10 RUR - 4,6515 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2705,8546 (9 февраля – 2712,4023)

100 EUR – 3320,8954 (9 февраля – 3323,2353)

10 RUR – 4,6515 (9 февраля – 4,7030)

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Как сообщает УНИАН, 9 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару выше на 7 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,16/33,19 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4647 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0585 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 698 сделок на сумму 440,62 миллиона долларов.