Данилюк представил нового главу правления "ПриватБанка"

Новый руководитель займется реализацией обновленной стратегии финучреждения.

Министр финансов Украины Александр Данилюк представил нового главу правления национализированного "ПриватБанка" Петра Крумханзла, назначение которого уже согласовал Национальный банк.

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"Мы только завершили разработку стратегии для всего государственного банковского сектора, куда входят 4 банка в настоящий момент, и также обновили стратегию "ПриватБанка", - сказал министр на совместном брифинге с руководством "ПриватБанка" в Днепре.

Данилюк отметил, что реализацией новой стратегии и займется новый руководитель банка, и пожелал ему успеха.

В свою очередь, Крумханзл назвал "ПриватБанк" уникальным финучреждением с точки зрения технологий. "Моя задача с первого дня, чтобы мы удержали этот банк как один из самых инновационных на рынке Украины и Европы", - сказал он.

По словам банкира, государство обеспечило банк необходимым уровнем капитализации, и теперь правление построит и внедрит новую бизнес-модель, проведет аудит всех процессов, отстроит с нуля систему управления рисками.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.

По информации министра финансов Украины Александра Данилюка, обновленная стратегия для государственных банков, утверждение которой правительством ожидается в течение недели-двух, предусматривает полный выход государства из капитала "ПриватБанка" в течение 5 лет.