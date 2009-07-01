В НБУ негативно оценивают повышение перечислений в бюджет

В Национальном банке Украины негативно оценивают сегодняшнее решение парламента об увеличении на 9,8 млрд. гривен обязательств Нацбанка в 2009 году по перечислению в государственный бюджет. Об этом УНИАН заявил представитель НБУ, который пожелал остаться не названным.

«В Нацбанке, как и в международных финансовых организациях, в том числе и в Международном валютном фонде, негативно оценивают принятие данного закона», - сказал собеседник агентства.

Народный депутат, член фракции Партии регионов, член Совета Национального банка Украины Василий ГОРБАЛЬ назвал сегодняшнее голосование по данному законопроекту «исключительно политическим». «Туда включили все, что является первоочередным с точки зрения расходов бюджета, - тема Евро-2012, поэтому сложно было депутатам голосовать против, тем более учитывая, что в обществе уже создано определенное впечатление о деятельности Национального банка и банковской системы в частности», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

При этом он отметил, что в текущем году ожидается существенное превышение сметных доходов Нацбанка над его сметными расходами, учитывая значительные суммы рефинансирования, предоставленные НБУ коммерческим банкам. «Нужно понимать, что под это рефинансирование будут создаваться резервы Национального банка. Учитывалась ли в расчетах потребность в резервировании, пока сказать не могу, - сказал В.ГОРБАЛЬ. - Хочется верить, что это все согласовывали с Национальным банком. С Советом НБУ этот вопрос не согласовывали».

Сам В.ГОРБАЛЬ заявил, что он голосовал за этот законопроект, так как «во фракции было принято решение о его единогласной поддержке».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня приняла закон «О внесении изменений в законы "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О Национальном банке Украины".

Документом увеличиваются на 9,8 млрд. гривен – до 13,8 млрд. гривен обязательства Национального банка Украины в 2009 году по перечислению в государственный бюджет суммы превышения доходов Нацбанка над его расходами.

Новым законом парламент обязал Нацбанк по итогам каждого квартала текущего года в случае превышения сметных доходов над сметными расходами вносить до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, положительную разницу в государственный бюджет текущего года. Запланированная сумма таких перечислений составляет 9,8 млрд. гривен.

В принятом законе сохраняется норма, согласно которой сумма перечисления Нацбанка в госбюджет в текущем году должна составить 4 млрд. гривен превышения доходов над расходами по итогам 2008 года.

Указанные средства предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.