АМК разрешил Минфину приобрести более 50% акций трех банков

Антимонопольный комитет разрешил Министерству финансов Украины приобрести более 50% акций ПАО (публичное акционерное общество) АБ «Укргазбанк» (г. Киев), ПАО «Родовид Банк» (г. Киев) и ПАО «АКБ «Киев» (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМК, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 10 июня т.г. Кабинет министров Украины принял постановление о докапитализации первых трех негосударственных банков. Размер докапитализации «Укргазбанка» составит 3,1 млрд. грн., что будет соответствовать доли государства в его уставном капитале 81,578947368%, «Родовид Банка» - 2 млрд. 808,515 млн. грн. и 99,972128268%, банка «Киев» – 3 млрд. 565,294 млн. грн. и 99,936931402% соответственно.