Банк "Национальный стандарт" присоединится к банку «Европейский»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ОАО КБ «Национальный стандарт» (г. Киев) присоединиться к АКБ «Европейский».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт» (временным администратором назначен Георгий ШУШПАНОВ) и в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ).

Временные администрации в обоих банках введены с 15 мая т.г. сроком на один год.

В указанных банках также введен с 15 мая 2009 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.