Банк "Национальный стандарт" присоединится к банку «Европейский»
17:32, 01 июля 2009Финансы
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ОАО КБ «Национальный стандарт» (г. Киев) присоединиться к АКБ «Европейский».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, переданном агентству УНИАН.
Как сообщал УНИАН, 15 мая Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт» (временным администратором назначен Георгий ШУШПАНОВ) и в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ).
Временные администрации в обоих банках введены с 15 мая т.г. сроком на один год.
В указанных банках также введен с 15 мая 2009 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.
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