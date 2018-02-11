Тайные банкиры и война за гривну: журналисты рассказали о махинациях главных финансистов Украины (видео)

О тайном клане банкиров, которые грабят страну, рассказывает бывший служащий СБУ. А после интервью ему пришлось уехать из страны.

Все ужасы на улице Банковой. О том, какая компания получает деньги со всех платежек за коммунальные услуги и кто ее руководитель и о тайном банкире президента - Макаре Пасенюке. Почему он так полюбился богатым и влиятельным и как стал управлять компанией Валерии Гонтаревой.

Об этом и многом другом в сюжете "Украинских сенсаций".

Киев, улица Інституцька, 9. В здании, строением 18 века, с первого дня имеют дело с деньгами. 100 лет назад сюда приходили состоятельные киевляне брать кредиты. Сегодня же Национальный банк Украины отвечает за стабильность курса и банковский надзор во имя экономического развития.

В реалиях же украинцы ежедневно ощущают деятельность этого учреждения на себе. Процент девальвации, то есть обесценивания, перевалил за 300 и почти сотня закрытых банков.

Информатор впервые признается журналистам: падение гривны, тысячи обманутых вкладчиков и миллиардные убытки - это естественные последствия крупных сделок на огромные суммы.

Массовые "убийства" банков за 4 года были не просто так. Таким образом "киллеры" финансовых учреждений дают начало ряду схем. Кто замешан - о них говорят шепотом.

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О тайном клане банкиров, которые грабят страну расскажет бывший служащий СБУ. После интервью ему придется уехать из страны.

Подобные финансовые общества, как инвестиционная компания ICU, вокруг нас существуют на протяжении веков. Некоторые открыто, некоторые - совершенно секретно. Впервые журналисты рассказывают историю создания ICU и все подводные камни ее существования и ее связь с богатыми людьми настоящего.

Макар Пасенюк - Макар "Финансист" или Макар "Гривня" - финансовый рычаг по отмыванию денег экс-президента Януковича. Начиная с 2014 года его называют прямым консультантом украинского президента. Только с октября 2015 года по сентябрь 2016 года Пасенюк через ряд офшоров перечислял американской лоббистской фирме по 100 тысяч долларов ежемесячно за услуги по "продвижению экономических и геополитических интересов Правительства Украины". Простыми словами - за положительную рекламу вроде бы успешного руководства страны под предводительством Порошенко.

Чудеса Майдана: новые руководители страны продрались к власти на идеалах Революции Достоинства, а от того "достоинства" остались только лозунги. Оказывается, в действительности же, с теми же людьми, с которыми работала преступная власть, новая - реформаторская - построила новое плодотворное сотрудничество, выгодное исключительно для себя.