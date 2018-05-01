«Новшества» законотворчества: опять нужны деньги

Верховная Рада Украины приняла закон, которым в очередной раз увеличила доходную и расходную части государственного бюджета («Закон о внесении изменений в законы "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О Национальном банке Украины", №4735-1). Теперь, согласно документу, доходы и расходы бюджета должны вырасти более чем на 6 млрд. грн., что планируется обеспечить за счет увеличения дохода специального фонда госбюджета. Прежде всего эти средства предполагается использовать для финансирования мер по подготовке к Евро-2012, а также для завершения строительства в столице железнодорожного моста через Днепр и строительства линий метрополитена в Киеве, Днепропетровске, Донецке и Харькове. Нововведение, очевидно, единственно верный способ не завалить проведение Евро-2012, что не допустимо ни с экономической, ни с политической точки зрения.

Народные депутаты не только распределили деньги специального фонда, но и нашли источник финансирования. Им оказался НБУ. Именно на Нацбанк возлагается обязанность обеспечить необходимый доход спецфонда. Статью 4 закона о госбюджете на 2009 год подкорректировали и получилось, что сумма запланированного дохода НБУ за текущий год в размере немногим более 4 млрд. грн. превратилась в сумму, которая НБУ была засчитана за 2008 год, а дополнительно к ней регулятор в т.г. обязан получить доход не менее 9,8 млрд грн. При этом уже 20 июня НБУ необходимо будет перечислить в специальный фонд не менее 3,4 млрд. грн. До 20 октября он должен еще изыскать 3,4 млрд. грн., а остаток суммы в 3 млрд. грн. от НБУ ждут к 10 декабря. В этой ситуации возникает вопрос, за счет чего НБУ сможет получить такой доход. По итогам прошлого года регулятор заработал почти 8 млрд. грн., которые пошли на финансирование государственного бюджета. Теперь требуется еще больше денег, причем в условиях падения экономики.

Основными источниками дохода НБУ были и остаются процентные доходы от размещаемых ресурсов и валютных операций. Хочется верить, что НБУ сможет заработать побольше. Если учесть ту сумму денег, которую НБУ раздал коммерческим банкам в виде рефинансирования в конце 2008 и начале 2009 года, то общая цифра должна составить порядка 100 млрд. грн. Но при этом возникает опасение, будут ли способны должники рассчитаться с регулятором. В любом случае, банки, в которых введены временные администрации, не являются надежными заемщиками и кредиты, по-видимому, придется пролонгировать на льготных условиях. Скорее всего, главным источником дохода НБУ станет валютный рынок. Нестабильность на нем позволяет получать неплохие деньги. После относительного равновесия сейчас наблюдается дисбаланс межбанковского валютного рынка. В течение торговой сессии 1 июля курс безналичного доллара вырос с 7,72 грн. до 7,77 грн., а затем упал до 7,725 грн. Котировки скачут, опять сформировалась разница между официальным и рыночным курсом. Если и в дальнейшем тенденция сохранится, то вырастут спрэды и операции с валютой станут доходными. Но, если этот источник прибыли будет недостаточным, чтобы обеспечить необходимые потоки средств для пополнения специального фонда госбюджета, то остается «последний довод королей» - печатный станок. Скоростной метод - необходимую сумму можно получить за счет скрытой эмиссии, используя для этого или государственные ценные бумаги, или валютные операции.

Какой из методов использует НБУ, покажет время. На сегодня понятно одно - депутаты поставили перед НБУ не из легких задач – получить доход в условиях, когда экономика находится в стадии жесткой рецессии…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)