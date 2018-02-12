Курс биткоина превысил отметку в 8700 долларов за монету

11:08, 12 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЗимний криптопад: почему дешевеет биткоин Об этом свидетельствуют данные ресурсов CoinDesk и Coinmarketcap.

Растут в цене также другие криптовалюты. Стоимость валюты Ethereum выросла до 870 долларов за монету. Стоимость Bitcoin Cash – 1280 долларов. LiteCoin торгуется по цене более 160 долларов. Ripple – оценивается в диапазоне от 1,1 до 1,9 долларов за монету.

Напомним, с декабря 2017 года, когда биткоин находился на пике своей стоимости и оценивался в почти 20 тысяч долларов, цифровая валюта непрерывно падала в цене.

Стоимость биткоина в ходе торгов 6 февраля опустилась ниже $6 тысяч.

Среди причин, по которым это происходит, аналитики называют сообщения из Китая об ограничениях для биткоинов в стране, запрет на использование кредитных карточек для покупки биткоинов британскими и американскими банками и общие условия, которые вводят правительства стран с целью регулирования рынка криптовалют.

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