Курс биткоина превысил отметку в 8700 долларов за монету

Растут в цене и другие криптовалюты, такие как Ethereum, Bitcoin Cash и LiteCoin.

Стоимость криптовалюты биткоин (Bitcoin) по состоянию на 10:30 12 февраля 2018 года превысила отметку 8 700 долларов за монету после длительного периода падения курса.

Читайте такжеЗимний криптопад: почему дешевеет биткоин Об этом свидетельствуют данные ресурсов CoinDesk и Coinmarketcap.

Растут в цене также другие криптовалюты. Стоимость валюты Ethereum выросла до 870 долларов за монету. Стоимость Bitcoin Cash – 1280 долларов. LiteCoin торгуется по цене более 160 долларов. Ripple – оценивается в диапазоне от 1,1 до 1,9 долларов за монету.

Напомним, с декабря 2017 года, когда биткоин находился на пике своей стоимости и оценивался в почти 20 тысяч долларов, цифровая валюта непрерывно падала в цене.

Стоимость биткоина в ходе торгов 6 февраля опустилась ниже $6 тысяч.

Среди причин, по которым это происходит, аналитики называют сообщения из Китая об ограничениях для биткоинов в стране, запрет на использование кредитных карточек для покупки биткоинов британскими и американскими банками и общие условия, которые вводят правительства стран с целью регулирования рынка криптовалют.