НБУ запасается валютой: купил у банков почти $50 миллионов
14:15, 12 февраля 2018Финансы
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Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 78,3 миллиона долларов.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на валютном аукционе купил у банков 49,9 миллиона долларов, или почти половину заявленного объема валюты.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8487 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 78,3 миллиона долларов.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11:00 установились на уровне 26,80/26,84 гривни/доллар.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:00 установился на уровне 26,8465 гривни/доллар.
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