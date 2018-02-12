НБУ запасается валютой: купил у банков почти $50 миллионов

14:15, 12 февраля 2018
Финансы
122 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеМеждународные резервы Украины сократились до $18,4 миллиарда

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8487 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 78,3 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11:00 установились на уровне 26,80/26,84 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:00 установился на уровне 26,8465 гривни/доллар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк межбанк#покупка валюты