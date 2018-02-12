Индекс Робин Гуда: Украине хватило бы денег Ахметова на 36 дней - Bloomberg

При этом самый богатый человек в мире – основатель Amazon Джефф Безос смог бы покрывать госрасходы США в течение пяти дней.

Состояния донецкого олигарха Рината Ахметова хватило бы на 36 дней, чтобы обеспечить функционирование государства Украина.

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Такие подсчеты сделали эксперты издания Bloomberg, создав так называемый Индекс Робин Гуда 2018 года, сообщает Украинская правда.

В частности эксперты взяли 49 стран с различными политическими режимами и типами расходов и самых богатых людей каждой из этих стран. Они сравнили чистую прибыль олигархов на конец декабря 2017 с ежедневной стоимостью управления государством.

Выяснилось, что самыми дорогими государствами являются Китай, Япония и Польша.

Самый богатый человек в мире – основатель Amazon Джефф Безос смог бы покрывать госрасходы США в течение пяти дней.

Самый богатый, по данным Bloomberg, россиянин – основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов - смог бы обеспечивать работу российского правительства в течение 14 дней.

Согласно исследованию Bloomberg, дольше всего спонсировать страну мог бы норвежский миллиардер Джон Фредриксен, который сейчас проживает на Кипре - 441 день.

Кстати, только четыре из 49 олигархов в списке Bloomberg - женщины: в Анголе, Австралии, Чили и Нидерландах.

Как сообщалось, в 2018 году украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся с 439 на 393 место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира.

По данным Bloomberg, состояние олигарха увеличились на с 4,38 миллиарда долларов до 4,98 миллиарда долларов.

Ринат Ахметов является самым богатым человеком Украины и единственным украинцем в этом рейтинге.