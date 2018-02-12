"Нафтогаз" уплатил в бюджет 6,6 миллиарда налогов

Поступления от предприятий группы составили около 12% совокупного дохода государственного бюджета в январе 2018 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе 2018 года уплатила в государственный бюджет около 6,6 миллиарда гривень налогов, сообщает пресс-служба компании.

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"По оперативным данным, в январе 2018 года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный бюджет около 6,6 миллиарда гривень налогов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поступления от предприятий группы составили около 12% совокупного дохода государственного бюджета в январе 2018 года.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в 2017 году уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов.

В 2016 году "Нафтогаз" получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка. За 9 месяцев 2017 года компания увеличила чистую прибыль на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 30,6 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.