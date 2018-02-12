Fitch присвоило Одессе рейтинг "B-" со стабильным прогнозом

По информации агентства, в настоящее время город привлекает пятилетний кредит у местного банка.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Одессе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "B-" со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины.

Читайте такжеFitch присвоило Львову рейтинг "B-" со стабильным прогнозом

Как сообщается на сайте агентства, рейтинг учитывает ожидания Fitch, что город сохранит свои хорошие операционные результаты в среднесрочной перспективе, а прямой долг Одессы в среднесрочной перспективе останется низким, как и условные обязательства по гарантиям муниципальным компаниям.

По информации Fitch, в настоящее время город привлекает пятилетний кредит у местного банка, однако его сумма и условия не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.