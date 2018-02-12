Fitch присвоило Одессе рейтинг "B-" со стабильным прогнозом

18:42, 12 февраля 2018
Финансы
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Фото УНИАН

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Как сообщается на сайте агентства, рейтинг учитывает ожидания Fitch, что город сохранит свои хорошие операционные результаты в среднесрочной перспективе, а прямой долг Одессы в среднесрочной перспективе останется низким, как и условные обязательства по гарантиям муниципальным компаниям.

По информации Fitch, в настоящее время город привлекает пятилетний кредит у местного банка, однако его сумма и условия не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Теги: #рейтинг Fitch