Инвестиции в Украину: почему интерес – имеется, но денег для нас – нет

Инвестиции - драйвер развития экономики любой страны. Главные предпосылки для вливания капитала – прозрачные конкурентные отношения на рынке и обеспечение права собственности. Инвестиции – это признак стабильности экономики и следствие успешной политики властей. Между тем, поступления инвестиций, которые так необходимы Украине для достижения запланированных темпов роста в 3% ВВП в год, к сожалению, не нарастили свои объемы.

Так, по последним данным Нацбанка, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил 2,3 миллиарда долларов (26% из которых приходятся на операции докапитализации уставных капиталов). Чистый приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики составил 1,7 миллиарда долларов. В 2016 году цифра была на треть больше - 3,3 миллиарда долларов (тогда на докапитализацию капитала пришлось 63%).

Эти цифры идут вразрез с заявлением президента Петра Порошенко, который на полях экономического форума в Давосе, сказал, что 2017 год в Украине стал годом инвестиций: «Я горжусь, что этот год (2017, – УНИАН) - это первый раз, когда у нас много инвестиций. Такого, наверное, не происходило, что мы имеем на рынке инвестиций, как это происходит в этом году».

Суммы вложений в украинскую экономику, полученные в прошлом году, расходятся и с планами Кабмина. Так, правительство ожидало увеличения чистого притока прямых иностранных инвестиций в 2017 году до 4,5 миллиарда долларов. Но по итоговым данным Министерства экономики, вложения составили лишь 2 миллиарда долларов. И это при том, что, по оценкам экспертов, для стабильного роста экономики Украины необходимо привлечение не менее 20 миллиардов долларов инвестиций ежегодно.

Не помогают исправить инвестситуацию и активные действия властей по снятию преград на пути ведения бизнеса и переводу экономики на цифровые рельсы. Хотя положительные сдвиги есть. Так, с 2014 года - после Революции Достоинства - Украина сделала большой скачок, поднявшись сразу на 25 позиций в престижном рейтинге Всемирного банка Doing Business (по легкости ведения бизнеса). Сейчас мы занимаем 76 позицию - между Бутаном и Кыргызстаном. В сравнении с прошлым годом, наша страна поднялась на четыре строчки - с 80 места.

Подняться в общем зачете нам позволили успехи по четырем категориям - «Получение разрешений на строительство», «Налогообложение», благодаря уменьшению и унификации Единого социального взноса, «Подключение к системе электроснабжения» и «Разрешение неплатежеспобности».

Но по большинству индикаторов Doing Business Украина потеряла свои прежние «приобретения» - в остальных шести категориях мы ухудшили позиции, причем на десятки показателей: «Создание предприятий» (падение с 20 на 52 место), «Защита миноритарных инвесторов» (с 70 на 81), «Получение кредитов» (с 20 на 29), «Международная торговля» (со 115 на 119), «Регистрация собственности» (с 63 на 64) и «Обеспечение исполнения контрактов» (с 81 на 82).

Несмотря на то, что Минэкономразвития прогнозировало, что Украина может подняться в 2018 году на 70 место (это потенциально может приносить дополнительно 1 миллиард долларов инвестиций в страну ежегодно), желаемому пока не суждено сбыться. Эксперты не исключают, что в следующем году, наоборот, вполне вероятно общее падение показателей.

В этом нет ничего удивительного, так как Украина является ярким представителем тренда спада инвестиций в глобальном масштабе.

Согласно опубликованным данным ООН по итогам Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), прямые иностранные инвестиции по всему миру в 2017 году снизились на 16% – до 1,52 триллиона долларов против 1,81 триллиона долларов в 2016 году. Причем спад зафиксирован второй год подряд, несмотря на прогнозы ведущих аналитиков, предполагающих рост вложений в мире на 5% ежегодно. Основная причина - политика администрации Дональда Трампа по отношению к многосторонним экономическим договорам, а также нависшая угроза Brexit, что спровоцировало снижением активности иностранных покупателей компаний в США и Великобритании.

В государствах с переходной экономикой инвестиционный показатель снизился на 17%, до 55 миллиардов долларов (минимум с 2005 года). Это обусловлено тем, что инвесторов все больше разочаровывают переходные экономики, которые тесно связаны с сырьевой базой, а цены на сырье с каждым годом только снижаются.

Но отпугивают инвесторов и более значимые факторы, нежели серьевой.

Главный риск для инвесторов в Украине

По мнению экспертов, Украина, экономика которой действительно остается сырьевой, отпугивает инвесторов не столько ситуацией на Востоке страны, сколько очень низким бизнес-климатом, фактическим отсутствием соблюдения права собственности, политической нестабильностью и торможением реформ. И главное – высокой степенью коррупции. О последнем значимом факторе западные партнеры, в том числе официальные лица ЕС и США, говорят все чаще. В основном, называя коррупцию в Украине раковой опухолью и заявляя о наблюдающемся регрессе в борьбе с этим постыдным явлением.

Об этом же говорит и бизнес. Так, по данным опроса топ-менеджеров более 180 отечественных и иностранных компаний Американской торговой палатой в Украине (ACC), в нашей стране показатели уровня влияния коррупции на ведение бизнеса ухудшились, что возвращает ситуацию на уровень 2014 года. Среди препятствий в борьбе с коррупцией на первое место бизнес ставит отсутствие политической воли (63%).

«Мы доносим голос бизнеса до органов государственной власти. И здесь есть четкий месседж от бизнеса, что приоритетом номер один для улучшения бизнес-климата в Украине является именно борьба с коррупцией», - заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что коррупция действительно является главным препятствием на пути привлечения инвестиций.

«Коррупция есть везде, в любой стране, но разговоры в Украине о том, что мы вот-вот ее победим, наивны. Чтобы преодолеть коррупцию нужно бороться не с коррупционерами, а ликвидировать то, что ее порождает – перераспределение бюджетных средств, которые оседают в кошельках властьимущих, а также распил прибыли госпредприятий и теневой рынок ЖКХ, земельные отношения. И как только будут убраны зоны роста коррупции, то возможность воровать отпадет сама собой. И инвесторы поверят в нашу страну», - отметил эксперт.

Такого же мнения придерживается директор Института социально-экономической информации Илья Несходовский: «Однозначно инвесторов отпугивает уровень коррупции, в том числе в налоговой системе и на таможне, до сих пор не ликвидировано такое явление, как маски-шоу. Вот и выходит –заходить к нам с инвестициями пока никто не собирается».

Операция «Приватизация»

В деле привлечения инвестиций (и как один из факторов борьбы с коррупцией) правительство делает ставку и на масштабную приватизацию. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, честная и прозрачная приватизация, проведенная в соответствии с новым законодательством, позволит привлечь в Украину инвестиции и технологии и, тем самым, изменить модель экономики нашей страны с сырьевого типа на экономику добавленной стоимости.

«Модель экономики у нас пока сырьевая. Но мы формируем ряд программ по изменению этой модели. Например, приватизация. Продавая активы на открытых аукционах, привлечем инвестиции, технологии. Мы также запускаем программу рассрочки по уплате некоторых налогов (прежде всего НДС) при модернизации оборудования. Мы заинтересованы в рабочих местах здесь, налогах здесь, технологиях здесь и зарплатах здесь», - подчеркнул глава правительства.

На сегодня в Украине государство является самым неэффективным собственником, но в госсобственности продолжает оставаться более 3500 предприятий, из которых 1700 не работают, а из 1800 действующих порядка 80% - убыточны.

С 2015 года план по приватизации в 17 миллиардов гривен выполнялся лишь на 1-2%. В прошлом году поступления в бюджет от продажи госактивов выросли до 3,4 миллиарда гривен за счет продажи 25% акций энергокомпаний «Киевэнерго», «Западэнерго», «Днепроэнерго», «Днепрооблэнерго», и «Донецкоблэнерго», которая вызывает больше вопросов, чем ответов по поводу своей прозрачности.

В 2018 году выручить от приватизации планируется 22,5 миллиарда гривен. Продать планируется около 900 предприятий, среди которых 60 госактивов относятся к объектам большой приватизации. В Кабмине считают, что планы вполне реальные.

Западные партнеры восприняли новое приватизационное законодательство положительно, но при этом отмечают, что успешной приватизации в этом году ожидать не стоит - возможно лишь начало процесса будущей продажи нескольких крупных объектов. Такого же мнения придерживаются эксперты.

«Закон о приватизации, конечно, позитив в контексте того, что процедуры продажи упрощаются и убраны все препятствия на пути инвесторов. Но считаю, что очень важна имплементация закона. И пока в Украине не будет создан успешный кейс продажи госпредприятий, который будет свидетельствовать о прозрачности процедуры, наявности конкуренции и отсутствии злоупотреблений со стороны чиновников, до тех пор к приватизации госпредприятий ставлюсь скептически. На каком-либо этапе может состояться саботаж, даже после принятия закона», - отметил Несходовский.

Директор Фонда Блейзера Олег Устенко считает маловероятным приход инвесторов, в том числе в плане приватизации - все зависит от качества реформы. «Есть две основные реформы, которые не проведены и без которых никто не даст денег. Если провести антикоррупционную реформу и прозрачную приватизацию, то есть возможность получить деньги и не войти в цунами в начале 2019 года», - резюмировал эксперт.

Время требует незамедлительных действий

Тем не менее, интерес инвесторов к Украине есть, и нужно только приложить усилия, чтобы этот интерес оправдать.

«Это первый раз, когда у меня столько запросов на встречу от топ-игроков инвестиционного рынка. Такого никогда не происходило, настолько большого количества топ-инвесторов», - заявил на полях Давосского экономического форума президент Украины Петр Порошенко.

Эксперты подтверждают – интерес инвесторов к Украине огромен. По словам Несходовского, основные двигатели – дешевая рабочая сила, достаточно развитый в плане образования человеческий капитал, дешевые (по сравнению с нашими соседями) ресурсы, ситуация на валютном рынке, которая делает производство очень привлекательным, быстро приносящим прибыль.

«Слабость гривни позволяет поставлять продукцию достаточно дешевую, а потом получать приличную добавочную стоимость в виде прибыли. Плюс работает зона свободной торговли с Евросоюзом», - подчеркнул Несходовский.

По его мнению, самый пристальный интерес у инвесторов вызывает аграрный сектор, он продолжает оставаться перспективным в контексте открытия рынка земли, низкого налогообложения, развитости инфраструктуры, в том числе портовой. Также привлекательными являются добывающие отрасли, химическая промышленность, энергетика. Заманчиво выглядит и ИТ-сектор, где очень упрощена система налогообложения.

«То есть, не интересны инвесторам сектора экономики с высокой добавочной стоимостью. В целом в мире излишек денег. Поэтому возможность вкладывать средства есть. Но только туда, где есть перспективы. Деньги вкладывают туда, куда можно быстро зайти и также быстро выйти – самые простейшие сферы», - отметил Несходовский.

Кушнирук добавляет, что, помимо перечисленного, интересна инвесторам и альтернативная энергетика, а также энергосберегающие технологии: «Украина - энергоемкое государство, и если будет активно проводиться политика энергосбережения, то инвестиции в эту сферу, в том числе в тепломодернизацию, могут быть очень выгодными, их привлекательность только растет. Инвестиции могут составить десятки миллиардов долларов».

Между тем, эксперты скептически относятся к перспективе роста инвестиций в Украину в ближайшей перспективе.

«Мой прогноз на 2018-2019 годы, учитывая, что нынешний год предвыборный (весной 2019 – президентские выборы, а осенью – парламентские), - никто значимых инвестиций вкладывать в нашу страну не будет. Естественно, что кто-то будет заводить деньги, но, скорее всего, это будут наши олигархи. А иностранных инвестиций в новые объекты и проекты, вероятно, не будет. Во всех странах мира предвыборный год – не лучшее время для вложений, в это время растет популизм и не понятно, чем все закончится», - сказал Кушнирук.

Несходовский считает, что проблема на сегодня заключается в том, что интерес инвесторов не реализуется, их сдерживают риски - уровень коррупции, сложность в получении различных разрешительных документов, незащищенность прав частной собственности. Поэтому ожидать роста вложений особо не стоит.

«Вот и выходит – интерес есть, но заходить пока никто не собирается, и не будет. В 2018 году объем инвестиций, возможно, и вырастет – ведь позитивные сдвиги происходят. Просто объем этих вливаний будет небольшим, очень скромным», - отметил эксперт.

Как будут обстоять дела с инвестициями, зависит от власти, в силах которой устранить все озвученные экспертами преграды и риски. Причем никаких новых вызовов нет, есть старые хронические болезни, излечить которые – задача номер один. А времени для этого - минимум, иначе Украина утратит привлекательность вместе с верой инвесторов в жизнеспособность нашей страны. Если же власти все сделают верно, то вместо прогнозируемых Минэкономики 8 миллиардов долларов инвестиций в 2020 году мы получим необходимые 20 миллиардов для стабильного роста страны.

Нана Черная