Валюта дешевеет: гривня растет на межбанке и в курсах НБУ

Официальный курс НБУ на 13 февраля: 100 USD – 2684,0367 гривни; 100 EUR – 3291,4342 гривни; 10 RUR - 4,6263 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2684,0367 (12 февраля – 2705,8546)

100 EUR – 3291,4342 (12 февраля – 3320,8954)

10 RUR – 4,6263 (12 февраля – 4,6515)

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,83 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару выше на 20 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,08/32,84 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4647 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8404 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 550 сделок на сумму 430 миллионов долларов.