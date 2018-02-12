Эксперты посчитали, сколько будет стоить декоммунизация советского герба с монумента "Родины-матери" (видео)

Политики настаивают на декоммунизации памятника. Их оппоненты называют тысячи причин, чтобы не делать этого.

Демонтаж советского герба с монумента "Родины-матери" может стоить 500 тысяч гривен.

Если его заменят чем-то надежным и эстетичным, сумма вырастет до 8 миллионов, посчитали эксперты, идет речь в сюжете ТСН.

Читайте также "Срежут советский герб": Вятрович рассказал о декоммунизации памятника "Родина-мать"

Политики настаивают на декоммунизации памятника. Их оппоненты называют тысячи причин, чтобы не делать этого. От технических до строгого авторского права.

Из-за тех же причин на своих местах остаются десятки коммунистических реликвий по всей Украине.