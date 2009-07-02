ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Украинский рынок акций самый быстрорастущий в мире», в котором пишет, что по итогам II квартала отечественный рынок акций показал наибольший рост среди всех развивающихся рынков. С апреля по июнь индекс ПФТС вырос на 81% и достиг к началу текущего месяца 411 пунктов. Причин такого бурного роста украинского фондового рынка несколько…

http://delo.ua/news/108959/

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Также «Дело» в материале «Цены на жилье продолжат снижаться до выборов» пишет о том, что возобновление выдачи депозитов, некоторое укрепление гривни и спекуляции риэлторов привели к росту цен на киевское жилье в мае. Но уже в июне ситуация стабилизировалась и эксперты не исключают дельнейшего снижения цен. По крайней мере, до выборов…

http://delo.ua/news/108890/

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«Дело» в материале «Швеция возглавила Евросоюз» пишет о том, что самыми главными задачами полугодового председательства Швеции в Европейском союзе премьер-министр Фредрик Райнфельдт назвал борьбу с безработицей, вызванной кризисом, и защиту климата…

http://delo.ua/news/108891/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Кризис вышел в эфир» пишет о том, что медиакорпорация Central European Media Enterprises (CME) ищет инвестора для телеканала "Студия 1+1". Среди претендентов участники рынка называют совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского, одного из основателей канала Бориса Фуксмана и российский холдинг "Проф-Медиа". Еще в начале прошлого года CME оценила телеканал в 732 млн. долл., но сейчас его стоимость может колебаться от 50 до 150 млн. долларов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1196620

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк зароет в землю 9,8 млрд гривень» пишет – Национальный банк оплатит строительство мостов и метрополитенов. Вчера Верховная рада приняла закон, которым обязала НБУ отдать в госбюджет всю потенциальную прибыль в размере 9,8 млрд грн. на финансирование подготовки к Евро-2012. В Нацбанке протестуют против финансовых инициатив парламента, а депутаты, не поддержавшие закон, сомневаются, что средства центробанка будут использованы по назначению…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1196609

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Операторы получили счет из Европы» пишет о том, что европейские операторы мобильной связи повышают тарифы для украинских. Вследствие вступившего вчера в силу решения Европарламента о снижении стоимости роуминга внутри ЕС операторы вынуждены компенсировать снижение доходов за счет партнеров из других стран. Эксперты считают, что это приведет к очередному повышению стоимости роуминга для украинских абонентов, но сами компании обещают не повышать цены…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1196625

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Издание «Экономические известия» в материале «Парцхаладзе предварительно избежал банкротства» пишет о том, что завтра станет известно окончательное решение держателей еврооблигаций девелоперской компании «XXI Век» по их реструктуризации…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180365

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Также «Экономические известия» в публикации «Аргентина осталась за бортом» пишут о том, что мировому рынку зерна в будущем сезоне придется обойтись без Аргентины. Страна - традиционный поставщик зерновых - не сможет экспортировать продукцию из-за низкого предложения внутри страны. Освободившуюся нишу поделят между собой ведущие экспортеры, в частности, Украина…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180363

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Издание «Сегодня» в публикации «Бродский и Коломойский мерялись животами» пишет – похудевший бизнесмен Бродский требует честно выспоренный миллион у миллиардера Коломойского, но найти Коломойского не может…

http://www.segodnya.ua/news/14062134.html

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Сайт«УНИАН-экономика» в публикации «Новшества» законотворчества: опять нужны деньги» пишет - парламентарии подкорректировали работу НБУ. Новым законом они определили регулятора источником пополнения спецфонда госбюджета. Где будет брать деньги Нацбанк?..

http://economics.unian.net/rus/detail/15756

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Чем живут, чего боятся и на что надеются украинские металлурги…» пишет - ожидать в этом году подъема мирового рынка металла не приходится. Но вступить в жесткую борьбу ГМК Украины должен быть готов, иначе ему достанется только рынок полуфабрикатов…

http://economics.unian.net/rus/detail/15728

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «BP нельзя управлять на расстоянии», - Карл-Хенрик Сванберг, президент Ericsson и будущий председатель совета директоров BP» пишет о том, что Карлу-Хенрику Сванбергу уже приходилось становиться во главе бизнеса, в котором он слабо разбирался. Он сумел вернуть шведской Ericsson былую мощь, хотя до прихода в эту компанию он занимался продажами замков. Теперь Сванберг займется нефтью. Главный его козырь — широкие связи по всему миру…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/02/203069

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Издание «Известия» в публикации «Торговцы в храме парламентаризма» пишет о том, что Госдума РФ завершает сессию не застольем, а очередной "кризисной" распродажей.

"Про банкет по окончании сессии хотите спросить? Не будет его! - заявили в среду изданию в аппарате Госдумы. - Никакого веселья в условиях кризиса". Депутаты при каждом удобном случае демонстрируют стремление экономить. Недавно вот утвердили новую смету, сократив расходы на этот год на 375 млн. рублей. Мужественно жертвовали скрепками и календарями, но возмущались урезанием транспортных расходов. При этом фойе Госдумы за день до завершения сессии напоминало "ярмарку миллионеров" - бриллианты, старинные пистолеты, уникальные сабли, платиновые кольца, золотые самородки. Все это - на продажу!

http://www.izvestia.ru/politic/article3130215/

(УНИАН)