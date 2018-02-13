В Нацбанке ожидают, что жесткая монетарная политика снизит инфляцию

Фактическая инфляция за январь на уровне 14,1% в годовом выражении оказалась выше траектории прогноза НБУ.

Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления, а более жесткая монетарная политика снизит потребительскую инфляцию.

Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ относительно последних данных Государственной службы статистики об ускорении инфляции в Украине в январе до 14,1% в годовом выражении.

По информации НБУ, фактическая инфляция оказалась несколько выше траектории прогноза в связи с более высокими темпами роста цен на сырые продукты и топливо.

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«Национальный банк ожидает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в середине 2019 года», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

По прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.