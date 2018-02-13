Украинские депутаты потратили 195 миллионов гривень на покупку криптовалюты - "Гроши"

Как отмечают "Гроши", биткоины не облагаются налогами, а их оборот почти невозможно проконтролировать.

Украинские депутаты потратили 195 миллионов гривень на покупку виртуальных денег 2017 года

Не успели еще украинцы понять, что такое "криптовалюта", а наши депутаты уже потеряли миллионы на "игре" в биткоин. Журналисты программы "Гроши" подсчитали, что в прошлом году депутаты потратили на покупку виртуальных денег 195 миллионов гривень.

Читайте такжеНа гребне волны: Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших на криптовалюте людей

"И это не удивительно, ведь весь мир чуть не взбесился на колебании курса биткоина. Купить можно было за 500 долларов, а уже через год продать за 20 тысяч! Впрочем не так случилось, как думалось - МММ отдыхает, курс биткоина на днях упал катастрофически - ниже 7 тысяч долларов", - говорится в сюжете "Денег".

Нардеп Дмитрий Голубов, у которого в биткоинах было почти на 33 миллиона гривень отмечает, что из-за падения курса криптовалюты он не переживает. "У меня очень крепкие нервы. Людям со слабыми нервами лучше биткоин не покупать", - отмечает он и добавляет, что сейчас "самое лучшее время для его покупки".

По мнению Голубова, уже в этом году можно ожидать курс биткоина на уровне 27 тысяч долларов.

"Помните Дарта Вейдера на билбордах? Сегодня он - депутат Одесского горсовета, баллотировался по фамилии Палпатин. У него также тяжелый месяц, ведь задекларировал почти 8 тысяч биткоинов, которые на момент покупки стоили 58 миллионов гривень", - рассказывают "Гроши".

Но Дмитрий Палпатин не захотел говорить о прогнозах относительно биткоинов "в связи с ситуацией на рынке".

Другой депутат Одесского горсовета Денис Григорьев в прошлом году вложил в биткоины 31 миллион гривень. Сильное падение курса в этом месяце не заставило его избавиться от виртуальных денег.

"Когда я их покупал они были по довольно низкой цене и соответственно тот рост превысил все ожидания", - говорит Григорьев. Он прогнозирует, что через 2-3 месяца курс биткоина вырастет на 10%.

При этом он считает, что майнинговые фермы по состоянию на сегодня являются неактуальными, поскольку они дают малый прирост и окупаться будут 2-3 года.

Еще один одесский депутат Дмитрий Пеструев прогнозирует, что к концу февраля - началу марта курс биткоина будет падать, а дальше пойдет рост. По его мнению, нынешнее падение курса биткоина является искусственным и вызвано тем, что на этот рынок хотят заходить крупные инвесторы, и хотят делать это на минимуме.

Как отмечают "Гроши", биткоины не облагаются налогами, а их оборот почти невозможно проконтролировать. "Впрочем, криптовалюта имеет существенный минус: в любой момент она может превратиться в "пепел", - говорится в сюжете.