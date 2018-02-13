Таиланд запретил банкам операции с криптовалютами‍

Регулятор запретил таиландским банкам инвестировать в криптовалюту, а также продавать ее, создавать платформы для торговли ею и совершать обменные операции.

Банк Тайланда запретил всем финансовым организациям королевства любые операции с криптовалютами.

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Отмечается, что регулятор запретил таиландским банкам инвестировать в криптовалюту, а также продавать ее, создавать платформы для торговли ею и совершать обменные операции, сообщает Прайм со ссылкой на газету Bangkok Post.

Помимо этого, для банков ввели запрет рекомендовать своим клиентам использовать криптовалюту как инвестиционный инструмент. запрещено и выдавать кредиты для покупки цифровых денег.

Регулятор Таиланда объяснил эти ограничения тем, что различные криптовалюты могут быть использованы на территории страны с целью финансирования терроризма либо отмывания денег в теневом секторе экономики.