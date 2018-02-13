Доллар и евро упали ниже психологических отметок

Официальный курс НБУ на 13 февраля: 100 USD – 2684.0367 грн; 100 EUR – 3291.4342 грн; 10 RUR - 4.6263 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2684.0367 (12 февраля – 2705.8546)

100 EUR – 3291.4342 (12 февраля – 3320.8954)

10 RUR – 4.6263 (12 февраля – 4.6515)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,83 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,08/32,84 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4647 грн/рубль.