7 штатов США начали новый фингод с бюджетным дефицитом

Ряд американских штатов начали в среду новый финансовый год в условиях бюджетного дефицита, сообщает ИТАР-ТАСС.

В частности, в Калифорнии губернатор Арнольд Шварценеггер объявил о введении "фискального чрезвычайного положения". В течение трех дней в каждом месяце в штате не будут работать местные учреждения. Это делается для того, чтобы штат смог сэкономить средства для покрытия бюджетной недостачи.

В Пенсильвании из-за бюджетного дефицита предполагается повысить местные налоги на 16%. Похожая ситуация разворачивается в Иллинойсе, где губернатор воспользовался при проведении голосования по бюджету правом вето, в результате чего штат фактически остался без средств к существованию.

В общей сложности подобное положение наблюдается в 7-ми штатах, совокупный дефицит бюджета составляет 121 млрд долл.

В большинстве штатов с бюджетными проблемами вопрос состоит, в основном, в том, будут ли подняты местные налоги, поступления от которых смогут компенсировать бюджетные недостачи. Из-за последствий глобального финансового кризиса эти платежи заметно снизились, однако руководство штатов, в том числе Калифорнии, заявляет о том, что не готово поднимать налоги и пошлины.