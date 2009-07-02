Китай снова поднимает вопрос создания новой резервной валюты

Китай желает, чтобы в ходе предстоящего на будущей неделе саммита "Большой восьмерки" (G8) прошло обсуждение предложения о создании новой мировой резервной валюты, сообщает Reuters со ссылкой на источник в G8.

По имеющейся у агентства информации, Китай изложил данную позицию в ходе подготовки повестки дня "Группы 14", которая включает "Большую восьмерку", "Группу пяти" - Бразилию, Индию, Китай, Мексику и ЮАР, а также Египет.

Китай также добивается упоминания новой мировой резервной валюты в заключительном документе саммита G8.

Напомним, ранее глава Центробанка Китая предложил повысить роль Международного валютного фонда (МВФ) в мировой финансовой системе и придать выпускаемым им специальным правам заимствования статуса мировой резервной валюты.