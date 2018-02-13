В Кабмине похвастались: уровень теневой экономики снизился до 33% ВВП

В Минэкономразвития отметили, что детинизация стала результатом посткризисной стабилизации экономики.

Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2017 года снизился на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33% ВВП, сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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«По предварительным подсчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 процентных пункта меньше показателя 9 месяцев 2016 года», - говорится в материале.

В министерстве отметили, что детенизация стала результатом укрепления тенденции посткризисной стабилизации экономики, улучшения ожиданий бизнеса и населения, ослабления инвестиционных рисков на фоне макрофинансовой стабилизации и продолжения реформирования экономики.

В то же время, как отмечается, детенизация сдерживается низким уровнем доверия к институтам власти, сохранением значительных вызовов стабильности финансовой системы, а также наличием неконтролируемых территорий на востоке страны.

В разрезе видов экономической деятельности значительные темпы детенизации были продемонстрированы в операциях с недвижимым имуществом (до 38% в январе-сентябре 2017 года с 46% в январе-сентябре 2016 года), оптовой и розничной торговле (до 22% с 27%), перерабатывающей промышленности (до 27% с 34%), операциях с недвижимым имуществом (до 47% с 54%), финансовой и страховой деятельности (до 49% с 53%), а также строительстве (до 28% с 34%).

Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в I квартале 2017 года снизился на 6 процентных пунктов - до 37% ВВП.