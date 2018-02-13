Валюта в обменниках значительно подешевела

Стоимость доллара в обменниках Киева снизилась до 27,10 грн, евро – до 33,40 грн. Продать доллары можно за 26,80 грн, евро - за 33,00 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 13 февраля составляет 27,10 грн, евро - 33,40 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,80 грн, евро - за 33,00 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в понедельник, 12 февраля, составляла 27,40 грн, евро - 33,65 грн.

Как сообщал УНИАН, гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл., который был зафиксирован в феврале 2015 года.

Девальвационное давление на гривню на валютном рынке во второй половине января ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривни к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции.

За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.