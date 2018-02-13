НБУ назначил человека, который будет отвечать за выездные проверки банков

В конкурсе на замещение вакантной должности приняли участие 69 претендентов.

Национальный банк Украины по результатам открытого конкурса назначил директором департамента выездных проверок банков Дениса Новикова.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, в конкурсе приняли участие 69 претендентов.

«На финальном этапе правление НБУ провело собеседования с четырьмя претендентами, из числа которых выбрало кандидатуру Дениса Новикова. Он наиболее полно отвечал требованиям и целям вакантной должности», - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, Новиков имеет более 22-летний опыт работы на банковском рынке, из которых 10 лет - в Национальном банке на руководящих должностях в системе дистанционного надзора и инспектирования. До назначения на новую должность с марта 2015 года работал заместителем директора Департамента банковского надзора - начальником управления.

Во время работы в НБУ Новиков активно сотрудничал с миссиями Международного валютного фонда и Всемирного банка, организовывал работу по выполнению условий соответствующих меморандумов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вводит оценку устойчивости банков, которая будет осуществляться в Украине ежегодно, начиная с 1 января 2018 года.

Крупнейшие банковские учреждения Украины по результатам диагностического обследования ТОП-20 банков, проведенного Национальным банком Украины в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 млрд грн.

В рамках согласованного с Международным валютным фондом плана докапитализации украинские банки должны достичь адекватности капитала в 10% в течение 4 лет.