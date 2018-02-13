26,71 за доллар: гривня продолжает укрепляться

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,67/26,71 грн/долл. По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 12 копеек.

Во вторник, 13 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,67/26,71 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 12 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,93/32,98 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4620/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,7034 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 450 сделок на сумму 248,80 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,83 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,08/32,84 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4647 грн/рубль.