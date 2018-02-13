"Криптолихорадка" в Украине: журналисты рассказали о подводных камнях и тонкостях майнинга (видео)

Майнерство сейчас очень распространено в нашей стране, что подтверждают соответствующие данные: размер рынка биткоина в Украине является четвертым по объему в мире.

Журналисты рассказали, как по всему миру люди зарабатывают миллионы, не выходя из дома, и что знают о цифровом золоте в Украине.

Об этом говорится в программе-расследовании «Секретные материалы».

Эрик Финман - самый молодой биткоин-миллионер в мире. У него 403 BTC, которые медленно но уверенно подбираются к суммарной стоимости в $3 млн по текущему курсу.

Что же такое крипто-валюта – деньги будущего или большая афера?

Сейчас в Украине наступила целая "криптолихорадка". Майнерство (добыча криптовалют) очень распространено в Украине, что подтверждают соответствующие данные: размер рынка биткойна в Украине является четвертым по объему в мире.

Купить оборудование для майнинга можно самому и зарабатывать до 1000 долларов в месяц. При этом данный рынок является достаточно свободным.

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Сейчас на криптовалюте зарабатывают и школьники (по 2-3 доллара в день), и депутаты, торгуя ею на бирже.

Однако из-за неурегулированности, это занятие в Украине является достаточно опасным: криптовалюту могут просто воровать, а человек даже не может пожаловаться в правоохранительные органы.

В последнее время силовики тоже начали "накрывать" майнинговые фермы и отбирать оборудование у их владельцев.

Пока этот вопрос не будет законодательно урегулирован, подобные случаи будут становиться регулярными, утверждают эксперты.