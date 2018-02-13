Вкладчики могут не волноваться: денег у Фонда гарантирования уже больше 15 миллиардов гривень

За январь объем ресурсов практически отыграл падение за весь 2017 год.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 февраля 2018 года составил 15,236 миллиарда гривень, что на 882 миллионов гривень, или на 6,1%, больше показателя на начало года.

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Согласно данным на сайте Фонда, рост ресурсов в январе практически равен падению показателя за весь 2017 год.

Также сообщается, что в январе Фонд получил регулярные взносы банков на 845,31 миллиона гривень, количество банков-участников Фонда на 1 февраля составило 83.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 января 2018 года составил 14,354 миллиарда гривень, что на 962 миллионов гривень, или на 6,3%, меньше показателя на 1 января 2017 года.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тысяч гривень.