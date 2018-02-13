Бахматюк: я хочу отдать государству 19 млрд долгов, но Нацбанк не хочет их брать

По словам бизнесмена, он готов предоставить бизнес-модель погашения долгов.

Владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" и экс-владелец банков "Виэйби" и "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк готов полностью погасить все задолженности Виэйби Банка и "Финансовой инициативы" государству, но Нацбанк даже не хочет садиться за стол переговоров.

Об этом Бахматюк заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Depo.ua.

"Я готов полностью погасить все долги Виэйби Банка и "Финансовой инициативы" государству, но Нацбанк даже не хочет садиться за стол переговоров", - заявил он.

По словам Бахматюка, он готов предоставить бизнес-модель погашения долгов: "Есть активы, оборот компании - $ 1 млрд, EBITDA - $ 200 млн, есть стратегия на 10 лет. Но нет, нужно включить все методы борьбы - внешние и внутренние, нанять 100 юристов, потратить серьезные деньги и в итоге прийти к тем же активам, которые уже заложены перед иностранными кредиторами".

"У нас же есть пример "Мрии", когда стоимость долга снизилась до 1-2%, а компания уменьшилась в объемах в три-четыре раза! И уже все понимают, что не за что бороться. Последствия для кредиторов - катастрофические для государства - катастрофические. Выигрывают только те, кто сможет купить активы, в которые было вложено $ 2 млрд за последние пять лет, за копейку", - добавил он.

При этом Бахматюк отметил, что около 700 млн грн из 19 млрд долга двух банков уже погашены, и выразил готовность выплатить долг без дисконта при условии его реструктуризации на 10 лет под плавающую ставку, если та не будет высокой.

Это предложение, по словам Бахматюка, до сих пор находится в НБУ: "Документы направлены в Фонд гарантирования вкладов. Я лично передавал их Гонтаревой в кабинете президента. Она сказала, что никогда в жизни не сделает эту реструктуризацию. По причинам, известным только ей. И в Национальный банк мы тоже направляли письма, но я не знаю, были ли они хотя бы как прочитанные".

Бахматюк отметил, что со стороны руководства Нацбанка "был сильное сопротивление".

"Гонтарева не хотела совершенно этим вопросом заниматься. Напомню, что мы предложили выйти на бездисконтну выплату акционером долгов банкам. Приводили четкую аргументацию: уважаемые, вы можете любить или не любить Бахматюка, однако в "Укрлендфарминге" работают 37 тыс. человек, холдинг платит в год 2,5 млрд грн налогов, еще 2,5 млрд - это фонд зарплаты, объем производства - 1,2% ВВП. Кроме того, опыт продажи активов через фонд гарантирования вкладов показывает, что активы не продаются даже за 5% от балансовой стоимости, тогда как мы предлагаем 100% через 10 лет", – сказал Бахматюк.

"А в итоге против нас используется тактику "тысячи порезов", и каким бы ты не был умным и сильным, как бы ты не объяснял свою роль, такая война всегда обескровливает", - добавил Бахматюк.